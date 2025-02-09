Геннадий Курдин: «Кучерова уже можно называть легендой НХЛ. За последние годы Никита стал более уверенным, замотивированным. Он мозг команды»

Геннадий Курдин высказался об игре Никиты Кучерова в НХЛ.

– Никиту уже можно называть легендой НХЛ . Он уже вышел на этот уровень, наверное. Его достижения будут только увеличиваться. Как Овечкин бьет рекорды, так и он будет.

За последние годы Кучеров стал более уверенным, более замотивированным в хоккейном плане. Возраст уже другой, потому он меняется с каждым годом, естественно. Он и будет дальше меняться, как и его манера игры. Что‑то уходит, но что‑то добавляется.

Если игрок может в чем‑то добавить, значит он так и продолжает играть на хорошем уровне.

– Как думаете, сколько лет Кучеров сможет держать такой же уровень?

– Думаю, при правильном подходе еще очень долго. Он же именно мастер, а не «бей‑беги». Думаю, еще долго может играть. Главное, чтобы здоровье не подвело.

Вокруг него играют, он ведет игру. В команде от него отталкиваются. Потому он должен долго играть. Есть хоккеисты, которые просто бегают и бьются, – таким долго играть тяжело.

Но Кучеров – мозг команды. Он на раздаче, расставляет игру. Карьера должна быть долгой, если здоровье позволит и желание, – сказал первый тренер нападающего «Тампы» Геннадий Курдин .

Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампы» – 610 пасов. Никита обошел Хедмана