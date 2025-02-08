Кучеров в 7-й раз набрал 80+ очков за «Тампу» и обогнал Сен-Луи (6). У Стэмкоса 8 таких сезонов

Никита Кучеров набрал 80 и более очков за «Тампу» в семи сезонах.

«Лайтнинг» в гостях противостоит «Ред Уингз» (4:3 , третий период) в мачте регулярного чемпионата НХЛ .

Кучеров отметился двумя голевыми передачами в начале первого периода. Теперь на счету российского нападающего 81 (25+56) балл в текущем сезоне.

Таким образом, Кучеров набирает 80 и более очков в составе «Тампы » по итогам сезона в 7-й раз. Он стал вторым в истории клуба по этому показателю, обойдя Мартена Сен-Луи , у которого было 6 таких сезонов.

У Стивена Стэмкоса 8 сезонов в составе «Лайтнинг» с 80+ очками.