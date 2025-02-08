Кучеров в 7-й раз набрал 80+ очков за «Тампу» и обогнал Сен-Луи (6). У Стэмкоса 8 таких сезонов
Никита Кучеров набрал 80 и более очков за «Тампу» в семи сезонах.
«Лайтнинг» в гостях противостоит «Ред Уингз» (4:3, третий период) в мачте регулярного чемпионата НХЛ.
Кучеров отметился двумя голевыми передачами в начале первого периода. Теперь на счету российского нападающего 81 (25+56) балл в текущем сезоне.
Таким образом, Кучеров набирает 80 и более очков в составе «Тампы» по итогам сезона в 7-й раз. Он стал вторым в истории клуба по этому показателю, обойдя Мартена Сен-Луи, у которого было 6 таких сезонов.
У Стивена Стэмкоса 8 сезонов в составе «Лайтнинг» с 80+ очками.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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