Хедман – 1-й игрок в истории «Тампы», сделавший 600 голевых передач. У Кучерова – 598

Виктор Хедман – 1-й игрок в истории «Тампы», сделавший 600 голевых передач.

Капитан «Тампы » сделал результативную передачу в матче с «Анахаймом» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 34-летнего шведского защитника стало 35 (7+28) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «+8».

За карьеру в рамках регулярок – 763 (163+600) очка в 1093 играх. Хедман стал 1-м игроком в истории «Лайтнинг», достигшим отметки 600 передач.

На втором месте идет форвард Никита Кучеров (598 передач в 766 играх), сегодня дважды ассистировавший партнерам. Также в топ-5 входят Мартен Сен-Луи (588 в 972), Стивен Стэмкос (582 в 1082) и Винсент Лекавалье (491 в 1037).

Среди шведских защитников в истории лиги Хедмана опережают только Никлас Лидстрем (878 передач в 1564 играх), Эрик Карлссон («Питтсбург», 656 в 1048) и Берье Сальминг (637 в 1148).