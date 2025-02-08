Вице‑президент КХЛ о приглашении на Матч звезд комиков как вторых тренеров: «Для привлечения молодой аудитории. Они помогают ребятам с креативом и юмористическими номерами»
КХЛ пригласила на мероприятие комиков Евгения Чебаткова, Хетага Хугаева, Алексея Стаховича и Айдара Гараева в качестве помощником главных тренеров сборных дивизионов.
«Мы их хотим перетянуть на нашу сторону. Каждый год стараемся придумывать что‑то новое. Когда‑то у нас были вторыми тренерами комментаторы «Матч ТВ», когда‑то футболисты. В этом году для привлечения молодой аудитории решили пойти таким путем и позвать комиков.
Довольны ли мы их работой? Могу сказать, что перед началом игр с президентом КХЛ Алексеем Морозовым прошлись по всем раздевалкам. Казалось бы, вторые тренеры должны чувствовать себя не в своей тарелке, но они принимали активное участие в подготовке. Они помогают ребятам в том числе с креативом и юмористическими номерами», – сказал вице‑президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
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