«Виннипег» выиграл 8 матчей подряд, повторив рекорд франшизы

«Виннипег» выиграл 8 матчей подряд в НХЛ.

Ранее канадская команда обыграла «Айлендерс» (4:3). Эта победа стала восьмой подряд.

«Виннипег» также в очередной раз повторил рекорд франшизы по победам подряд. 4 раза в своей истории клуб достигал такой серии.