Бедард вышел на 3-е место среди действующих игроков НХЛ по очкам в возрасте до 20 лет (109). Больше лишь у Кросби (222) и Лайне (134)

Коннор Бедард вышел на 3-е место среди действующих игроков НХЛ по очкам до 20 лет.

Форвард «Чикаго » набрал 2 (1+1) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (6:2).

На счету 19-летнего канадца стало 48 (16+32) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21».

Всего в лиге – 109 (38+71) баллов в 122 играх при полезности «минус 65».

Среди действующих игроков лиги больше очков в возрасте до 20 лет набрали только Сидни Кросби («Питтсбург », 222 в 160 играх) и Патрик Лайне (сейчас – «Монреаль», 134 в 155 играх за «Виннипег»).

Бедард обошел Стивена Стэмкоса (сейчас – «Нэшвилл», 107 в 136 играх за «Тампу») и Джеффа Скиннера (сейчас – «Эдмонтон», 107 в 146 играх за «Каролину»).