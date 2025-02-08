Бедард вышел на 3-е место среди действующих игроков НХЛ по очкам в возрасте до 20 лет (109). Больше лишь у Кросби (222) и Лайне (134)
Коннор Бедард вышел на 3-е место среди действующих игроков НХЛ по очкам до 20 лет.
Форвард «Чикаго» набрал 2 (1+1) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:2).
На счету 19-летнего канадца стало 48 (16+32) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21».
Всего в лиге – 109 (38+71) баллов в 122 играх при полезности «минус 65».
Среди действующих игроков лиги больше очков в возрасте до 20 лет набрали только Сидни Кросби («Питтсбург», 222 в 160 играх) и Патрик Лайне (сейчас – «Монреаль», 134 в 155 играх за «Виннипег»).
Бедард обошел Стивена Стэмкоса (сейчас – «Нэшвилл», 107 в 136 играх за «Тампу») и Джеффа Скиннера (сейчас – «Эдмонтон», 107 в 146 играх за «Каролину»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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