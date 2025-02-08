Донато с 2+2, Маккиннон с 1+3 и Фиала с 1+1 и завершающим буллитом в серии – звезды дня в НХЛ

Райан Донато, Нэтан Маккиннон и Кевин Фиала – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Лос-Анджелеса » Кевин Фиала с 2 (1+1) очками в матче с «Далласом» (5:4 Б). В серии буллитов (2:0 в пользу «Кингс») его удачная попытка стала завершающей.

Вторая звезда – форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон с 4 (1+3) очками в матче с «Эдмонтоном» (5:4). Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

Первая звезда – форвард «Чикаго » Райан Донато с 4 (2+2) очками в матче с «Нэшвиллом» (6:2).