Донато с 2+2, Маккиннон с 1+3 и Фиала с 1+1 и завершающим буллитом в серии – звезды дня в НХЛ
Райан Донато, Нэтан Маккиннон и Кевин Фиала – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала с 2 (1+1) очками в матче с «Далласом» (5:4 Б). В серии буллитов (2:0 в пользу «Кингс») его удачная попытка стала завершающей.
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 4 (1+3) очками в матче с «Эдмонтоном» (5:4). Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров.
Первая звезда – форвард «Чикаго» Райан Донато с 4 (2+2) очками в матче с «Нэшвиллом» (6:2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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