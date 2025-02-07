Ротенберг о задержании фаната «Ак Барса» с сыном: «Шел матч, я на это не мог повлиять. Тут нет вины СКА. Охранники были обязаны так поступить, может, надо пересмотреть закон»

Роман Ротенберг высказался о задержании фанатов «Ак Барса» в Петербурге.

Ранее стало известно, что полиция задержала болельщика «Ак Барса» и его 10-летнего сына, бросившего на лед кепку после хет-трика Артема Галимова в матче со СКА.

– Как вы отреагировали на историю о том, что болельщика «Ак Барса» забрали в полицию на «СКА-Арене» за то, что его сын бросил кепку на лед? Вы были в курсе этой истории?

– Конечно, я об этом знал. Сам находился на тренерском мостике, руководил командой. Шел матч, и я на эту ситуацию не мог повлиять.

Тут нет вины СКА как клуба. Охрана ЧОП на «СКА-Арене» – это юридически отдельная [от клуба] организация. Но эта история подталкивает нас к тому, что, может, даже надо пересмотреть закон. Всем вместе обратиться в МВД и что‑то изменить. Потому что по закону РФ охранники были обязаны так поступить.

Но клубные юристы СКА решили этот вопрос, протокол был закрыт. И мы стараемся находить общий язык с болельщиками всех клубов, которые приходят на «СКА-Арену». Мы рады каждому из них.

Конечно же, узнав об этой истории, мы сразу же связались с этим болельщиком «Ак Барса» и постарались уладить все проблемы, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Скандал на «СКА-Арене»: фанатов «Ак Барса» увели в полицию – за то, что бросили кепки на лед