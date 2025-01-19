Макар забросил 100 шайб в НХЛ за 362 игры – 6-й результат в истории среди защитников

Кэйл Макар забросил 100 шайб в НХЛ за 362 игры.

Защитник «Колорадо » забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (6:3) и был признан третьей звездой.

В текущем сезоне на счету 26-летнего канадца 52 (15+37) очка в 42 играх при полезности «+15». Он лидирует в гонке бомбардиров среди защитников, обгоняя Зака Веренски из «Коламбуса» на 1 балл.

За карьеру в рамках регулярок у Макара 388 (101+287) баллов в 362 играх.

Быстрее его отметки 100 шайб в лиге достигли только 5 защитников – Жорж Буше (выступал за оригинальную «Оттаву» в 1910-20-е годы, 223 игры), Бобби Орр (299), Пол Коффи (300), Рэй Бурк (329) и Дени Потвен (348).

Болди Норткотт забросил 100-ю шайбу в 302-м матче, но часть игр провел на позиции нападающего.