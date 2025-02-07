Овечкин стал 3-й звездой матча с «Флайерс»: 26-й гол в сезоне, 2 броска в створ, 4 промаха, 3 хита и «+1» за 18:21
Александр Овечкин стал 3-й звездой матча с «Филадельфией».
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3).
На счету 39-летнего россиянина стало 40 (26+14) очков в 38 играх в текущем сезоне при полезности «+18». Текущая голевая серия – 4 матча подряд.
Сегодня Овечкин (18:21, 3:59 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 2. Еще 4 раза он промахнулся, а один бросок был заблокирован. Кроме того, в активе форварда 3 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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