Овечкин стал 3-й звездой матча с «Флайерс»: 26-й гол в сезоне, 2 броска в створ, 4 промаха, 3 хита и «+1» за 18:21

Александр Овечкин стал 3-й звездой матча с «Филадельфией».

Капитан «Вашингтона » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3).

На счету 39-летнего россиянина стало 40 (26+14) очков в 38 играх в текущем сезоне при полезности «+18». Текущая голевая серия – 4 матча подряд.

Сегодня Овечкин (18:21, 3:59 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 2. Еще 4 раза он промахнулся, а один бросок был заблокирован. Кроме того, в активе форварда 3 силовых приема.

Овечкин забил 879-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 15 шайб