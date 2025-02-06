Форвард СКА Дедунов забил впервые за год. Он набрал первое очко в 30-м матче сезона
Нападающий СКА Павел Дедунов забросил шайбу впервые за год.
Он отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1, 2-й период).
Павел Дедунов забил гол впервые с 6 февраля 2024 года.
Нападающий проводит 30-й матч в нынешнем сезоне. Он набрал первое очко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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