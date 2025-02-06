Рыбин о Ротенберге: «Лучше такие пресс-конференции, как у него, чем скучные. Немного иронии не помешает»

Максим Рыбин оценил пресс-конференции Романа Ротенберга.

– Можно ли назвать СКА самой медийной командой лиги?

– Безусловно! Вокруг них очень много шума, особенно вокруг их пресс-конференций. Тут отдельное спасибо надо сказать Роману Ротенбергу и журналистам, которые задают ему вопросы.

– Хорошо или плохо, что вокруг команды так много инфошума?

– И хорошо, и плохо. Может где-то и мешает сконцентрироваться на хоккее.

Но лучше такие пресс-конференции, как у Ротенберга, чем скучные. Немного иронии не помешает, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

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