Рыбин о Ротенберге: «Лучше такие пресс-конференции, как у него, чем скучные. Немного иронии не помешает»
Максим Рыбин оценил пресс-конференции Романа Ротенберга.
– Можно ли назвать СКА самой медийной командой лиги?
– Безусловно! Вокруг них очень много шума, особенно вокруг их пресс-конференций. Тут отдельное спасибо надо сказать Роману Ротенбергу и журналистам, которые задают ему вопросы.
– Хорошо или плохо, что вокруг команды так много инфошума?
– И хорошо, и плохо. Может где-то и мешает сконцентрироваться на хоккее.
Но лучше такие пресс-конференции, как у Ротенберга, чем скучные. Немного иронии не помешает, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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