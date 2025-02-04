Кэмпфер попробовал минералку, кисель, березовый сок и квас. Защитнику «Трактора» не понравилась минеральная вода: «Ужасно. Никогда не выпью это снова!»

Стивен Кэмпфер попробовал традиционные российские напитки.

Американскому защитнику «Трактора » предложили вслепую попробовать на вкус несколько напитков: минеральную воду «Ессентуки», кисель, березовый сок и квас. Сначала Кэмпфер попробовал минеральную воду.

– Это очень плохо. Бог ты мой.

– Все ребята пьют это.

– Никто не пьет это!

– Нет, это полезно для твоего здоровья. По одной бутылке в день. Соленая на вкус?

– Ужасно. Никогда больше не выпью это.

– Мы подарим тебе несколько бутылок.

– Если вы подарите мне, она останется здесь, – сказал Стивен Кэмпфер .

Американца удивило, что в России дети пьют кисель в школах, березовый сок ему не понравился. В конце видео Кэмпфер попробовал квас и поделился впечатлением: «Неплохо».