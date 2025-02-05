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  • Карпухин о 3:8 от «Ак Барса»: «Это по-спортивному злит – СКА не хочет столько пропускать и проигрывать. В раздевалке никого не устраивала эта ситуация»
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Карпухин о 3:8 от «Ак Барса»: «Это по-спортивному злит – СКА не хочет столько пропускать и проигрывать. В раздевалке никого не устраивала эта ситуация»

Илья Карпухин прокомментировал поражение СКА от «Ак Барса».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы дома проиграли со счетом 3:8. После первого периода СКА уступал 1:6.

– Как можно описать то, что происходило в первом периоде?

– Сложно тут что-то комментировать. Очень много легких голов пропустили. Сейчас сложно сказать, с чем это связано. Потеря концентрации, соперник набрал ход и забил несколько голов. Конечно, нас это не устраивает. Мы не хотим столько пропускать и проигрывать матчи. Это по-спортивному злит.

На второй период выходили с целью переломить ход матча, хотели отыграться. В сезоне уже было несколько хороших примеров, когда мы отыгрывались с большого счета. До последнего хотели отыграться и победить.

Сейчас нужно эту игру забыть. Начинаем все с чистого листа. Новый день, новая игра, новая подготовка.

– Что было в раздевалке после первого периода? Был ли такой серьезный мужской разговор?

– Я не буду выносить то, что было в раздевалке. Могу сказать только то, что никого не устраивала эта ситуация, которая была. И все хотели это исправить, и об этом шел разговор. Никто не опускал руки, ни у кого даже мысли такой не было, все хотели продолжать бороться.

– В третьем периоде эмоций стало больше, и пара стычек между игроками была. Выплеск эмоций помогал как-то? Давал дополнительный заряд сил?

– В таком матче каждый момент очень важен. Каждое единоборство, каждый стык, каждый силовой прием, каждый блокированный бросок. Вот такие микромоменты могут дать импульс для того, чтобы команда зажглась и взяла инициативу в свои руки.

Может быть, с таких мелочей все начинается, идет по цепочке. И в итоге уже превращается в преимущество, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.

Илья Карпухин: «Проникся духом СКА, мы смотрим в одном направлении. Ребята в команде мастеровитые, всегда поделятся шайбой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoИлья Карпухин
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