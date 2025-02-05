Анисин о поражении 3:8 СКА: «Бывает, когда у одних залетает все, у других – ничего, как ни старайся. Сказывается нехватка лидеров, резервы не безграничны»
Команда Романа Ротенберга уступила 3:8 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Матчи СКА всегда привлекают повышенное внимание. Если какая-либо из команд, даже, например, ЦСКА, проигрывает с крупным счетом, это не так широко обсуждают, как поражения петербуржцев.
По мне, проигрыш «Ак Барсу» не отличается от любого другого. С самого начала у хозяев игра не пошла, основной вратарь Плешков получил травму.
Да и бывают такие дни, когда у одних залетает все, у других – ничего или с трудом, как ни играй и ни старайся.
Тем не менее отмечу «Ак Барс», и ни в коем случае не скажу, что им повезло. Они очень неплохо смотрятся перед плей-офф и входят в число главных претендентов на кубок.
Что касается СКА, то сказывается нехватка большинства лидеров, выбывших из-за травм. Плотников, Толчинский, Хайруллин, Кузнецов, Грицюк не играют.
СКА при этом все равно побеждал, переигрывал главных конкурентов в таблице – «Спартак» и «Динамо», но все равно резервы не безграничны и без лидеров тяжело.
С их возращением игра армейцев будет другой», – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин.
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