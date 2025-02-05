Хейсканену прооперировали колено. Защитник «Далласа» пропустит несколько месяцев после столновения со Стоуном из «Вегаса»

Миро Хейсканену из «Далласа» прооперировали колено.

25-летний защитник получил травму 28 января в матче с «Вегасом». Ему на ногу упал нападающий Марк Стоун .

Тренер «Старс » Питер Дебур заявил, что Хейсканен может вернуться к концу регулярного чемпионата (в середине апреля) или во время плей-офф.

В текущем сезоне на счету финна 25 (5+20) очков в 50 матчах при полезности «плюс 7» и среднем игровом времени 25:09.