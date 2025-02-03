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Хейсканен и Хаканпя не сыграют за Финляндию на Турнире четырех наций из-за травм. Их заменят Вааканайнен и Йокихарью

Миро Хейсканен и Яни Хаканпя не сыграют за Финляндию на Турнире четырех наций.

Защитники, представляющие «Даллас» и «Торонто», не смогут выступить на турнире из-за травм. 

25-летний Хейсканен получил травму колена в матче с «Вегасом» (28 января). Сообщалось, что он может пропустить несколько недель. 

32-летний Хаканпя сыграл только 2 матча за «Лифс» в текущем сезоне. Он все еще не восстановился после травмы нижней части тела. 

В состав включены защитники Урхо Вааканайнен («Рейнджерс») и Хенри Йокихарью («Баффало»). 

Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Участие в нем примут сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoРейнджерс
logoМиро Хейсканен
logoХенри Йокихарью
logoУрхо Вааканайнен
logoСборная Финляндии по хоккею
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