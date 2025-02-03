Хейсканен и Хаканпя не сыграют за Финляндию на Турнире четырех наций из-за травм. Их заменят Вааканайнен и Йокихарью
Миро Хейсканен и Яни Хаканпя не сыграют за Финляндию на Турнире четырех наций.
Защитники, представляющие «Даллас» и «Торонто», не смогут выступить на турнире из-за травм.
25-летний Хейсканен получил травму колена в матче с «Вегасом» (28 января). Сообщалось, что он может пропустить несколько недель.
32-летний Хаканпя сыграл только 2 матча за «Лифс» в текущем сезоне. Он все еще не восстановился после травмы нижней части тела.
В состав включены защитники Урхо Вааканайнен («Рейнджерс») и Хенри Йокихарью («Баффало»).
Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Участие в нем примут сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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