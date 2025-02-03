Хейсканен и Хаканпя не сыграют за Финляндию на Турнире четырех наций из-за травм. Их заменят Вааканайнен и Йокихарью

Миро Хейсканен и Яни Хаканпя не сыграют за Финляндию на Турнире четырех наций.

Защитники, представляющие «Даллас » и «Торонто », не смогут выступить на турнире из-за травм.

25-летний Хейсканен получил травму колена в матче с «Вегасом» (28 января). Сообщалось, что он может пропустить несколько недель.

32-летний Хаканпя сыграл только 2 матча за «Лифс» в текущем сезоне. Он все еще не восстановился после травмы нижней части тела.

В состав включены защитники Урхо Вааканайнен («Рейнджерс ») и Хенри Йокихарью («Баффало»).

Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Участие в нем примут сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.