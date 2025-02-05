«Виннипег» выиграл 7-й матч подряд и лидирует в общей таблице НХЛ с 79 очками. За ними идет «Вашингтон» с 77 баллами, ближайший преследователь набрал 69 очков

«Виннипег» одержал седьмую победу подряд в НХЛ.

Команда тренера Скотта Арниела обыграла «Каролину» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Вратарь Эрик Комри сделал первый шатаут в сезоне, отразив 29 бросков.

«Джетс» продлили победную серию до семи игр, по ходу которой также переиграли «Колорадо» (3:2 ОТ), «Юта» (5:2), «Калгари» (5:2), «Монреаль» (4:1), «Бостон» (6:2) и «Вашингтон » (5:4 ОТ).

На данный момент «Виннипег » лидирует в общей таблице НХЛ, набрав 79 очков в 55 матчах. За ними идет «Вашингтон» (77 очков в 53 играх), следом «Даллас » (69 очков в 52 матчах).