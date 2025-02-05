Сен-Луи одержал 100-ю победу в 254 матчах в НХЛ. Тренер возглавляет «Монреаль» с 2022 года

Мартен Сен-Луи одержал 100-ю победу в НХЛ.

«Монреаль » обыграл «Сан-Хосе » (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

49-летний специалист выиграл 100-й матч в лиге в качестве главного тренера. Канадец на данный момент провел 254 игры как тренер.

Мартен Сен-Луи возглавил «Канадиенс» в феврале 2022 года.

На данный момент команда находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции, отставая пять очков от зоны плей-офф.