Сен-Луи одержал 100-ю победу в 254 матчах в НХЛ. Тренер возглавляет «Монреаль» с 2022 года
Мартен Сен-Луи одержал 100-ю победу в НХЛ.
«Монреаль» обыграл «Сан-Хосе» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
49-летний специалист выиграл 100-й матч в лиге в качестве главного тренера. Канадец на данный момент провел 254 игры как тренер.
Мартен Сен-Луи возглавил «Канадиенс» в феврале 2022 года.
На данный момент команда находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции, отставая пять очков от зоны плей-офф.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Монреаля»
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