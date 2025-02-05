Билл Дэйли: «Овечкин и Бобровский – великие хоккеисты с выдающейся карьерой в НХЛ. Они оба достойны места в Зале славы»

Билл Дэйли заявил, что Александр Овечкин и Сергей Бобровский будут в Зале славы.

Хоккеист может претендовать на попадание в Зал хоккейной славы в Торонто спустя три года после окончания профессиональной карьеры. В особых случаях возможны исключения из этого правила.

«Александр и Сергей – великие хоккеисты, которые построили выдающуюся карьеру в НХЛ.

Хотя я не состою в отборочной комиссии Зала хоккейной славы и, следовательно, не имею никакого влияния на решение по отбору, я считаю, что оба игрока достойны этого места», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли .

Трамп пожал руку Бобровскому в Белом доме на церемонии в честь победы «Флориды» в Кубке Стэнли: «Сергей – один из лучших вратарей в истории. Вы должны оказаться в Зале славы»