Билл Дэйли: «Овечкин и Бобровский – великие хоккеисты с выдающейся карьерой в НХЛ. Они оба достойны места в Зале славы»
Билл Дэйли заявил, что Александр Овечкин и Сергей Бобровский будут в Зале славы.
Хоккеист может претендовать на попадание в Зал хоккейной славы в Торонто спустя три года после окончания профессиональной карьеры. В особых случаях возможны исключения из этого правила.
«Александр и Сергей – великие хоккеисты, которые построили выдающуюся карьеру в НХЛ.
Хотя я не состою в отборочной комиссии Зала хоккейной славы и, следовательно, не имею никакого влияния на решение по отбору, я считаю, что оба игрока достойны этого места», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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