Овечкин забил 25 голов в 19 сезонах в НХЛ – второй показатель в истории лиги. Хоу лидирует с 20 сезонами
Александр Овечкин забил 25 голов в 19 сезонах в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отправил шайбу в пустые ворота «Флориды» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ, забросив 878-ю шайбу в лиге.
Этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне для российского хоккеиста.
Александру Овечкину удалось достигнуть этой отметке в 19-й раз в НХЛ. Он находится на втором месте в истории НХЛ по данному показателю.
Рекорд принадлежит Горди Хоу, который провел 20 сезонов в НХЛ с минимум 25 голами.
🚨 Овечкин забросил «Флориде» за 0,1 секунды до сирены! До Гретцки – 16 шайб
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер «Вашингтона»
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