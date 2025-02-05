Овечкин забил 25 голов в 19 сезонах в НХЛ – второй показатель в истории лиги. Хоу лидирует с 20 сезонами

Александр Овечкин забил 25 голов в 19 сезонах в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отправил шайбу в пустые ворота «Флориды» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ , забросив 878-ю шайбу в лиге.

Этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне для российского хоккеиста.

Александру Овечкину удалось достигнуть этой отметке в 19-й раз в НХЛ. Он находится на втором месте в истории НХЛ по данному показателю.

Рекорд принадлежит Горди Хоу , который провел 20 сезонов в НХЛ с минимум 25 голами.

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