Овечкин забил 6-й гол в пустые ворота в этом сезоне (у Рантанена больше – 7) и 63-й в карьере (лидер в истории НХЛ)
Александр Овечкин забил шестой гол в пустые ворота в сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отправил шайбу в пустые ворота «Флориды» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ, забросив 878-ю шайбу в лиге.
Этот гол стал шестым для россиянина в пустые ворота в нынешнем сезоне. Столько же их у Кирилла Капризова. По этому показателю лидирует Микко Рантанен – 7 голов.
В общей сложности Александр Овечкин забил 63 гола в пустые ворота в карьере и является лидером в истории НХЛ. У занимающего второе место Уэйна Гретцки таких голов 56.
В этом сезоне Овечкин набрал 39 (25+14) очков при полезности «плюс 17» в 37 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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