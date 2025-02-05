Овечкин против «Флориды»: гол в 3-м матче подряд, «плюс 2», 3 броска, 2 силовых приема и 20:23 на льду
Александр Овечкин забил в третьем матче подряд в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отправил шайбу в пустые ворота «Флориды» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ, забросив 878-ю шайбу в лиге.
Также в этом матче 39-летний россиянин набрал «плюс 2» за показатель полезности, нанес три броска по воротам, выполнил два силовых приема и провел на льду 20:23 (5:56 – в большинстве).
В нынешнем сезоне нападающий набрал 39 (25+14) очков при полезности «плюс 17» в 37 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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