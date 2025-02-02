Плющев о праздновании рекорда Овечкина в России: «Болельщики будут рады, а что вы еще хотите? Столы на улице с шампанским и селедочкой? Не думаю, что будут какие-то демонстрации»

Владимир Плющев высказался о том, будут ли в России отмечать рекорд Александра Овечкина.

До рекорда Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах КХЛ форварду «Вашингтона » осталось 17 шайб.

– Должны ли как-то в России отметить, если Овечкин побьет рекорд Гретцки?

– А как можно отметить? Салютом или демонстрацией на Красной площади? Это спорт, это рекорды. Овечкин будет вписан в книгу рекордов НХЛ . Естественно, наши болельщики будут рады и будут восхищаться, что наш соотечественник побил рекорд самого Гретцки. А как вы еще хотите? Столы на улице с шампанским и селедочкой?

– Вспоминается, как люди отмечали победы сборной России по футболу. Все выходили на улицу, праздновали. У вас перед глазами не стоит такой образ празднования?

– Нет, такой образ перед моими глазами не стоит. Когда люди радовались победам сборной России по футболу, был совсем другой момент, потому что настолько долго мы не получали удовольствия от нашего футбола, нашей сборной и от тех результатов, которые она показывала. Поэтому это и было событием, тот чемпионат мира проходил в нашей стране. Здесь да, это рекорд. Но я не думаю, что будут какие-то демонстрации и манифестации.

– Допускаете ли вы, что Овечкин получит государственную награду в случае обновления рекорда?

– Это не ко мне, потому что награждение людей зависит от многих факторов: как это будет рассмотрено и прочее. Я думаю, что какое-то поощрение, наверное, будет. Но я не думаю, что это достижение будет отмечено «звездой Героя Советского Союза» или «соцтруда».

– Реально ли Овечкину поехать на грядущую Олимпиаду в Италии, если нашу сборную допустят?

– Решение примет тот тренерский штаб, которому доверят руководить сборной. Сейчас об этом говорить еще рановато, потому что решения никакого еще нет. Бежать впереди паровоза я не считаю нужным, – сказал бывший главный тренер сборной России.