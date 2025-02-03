Овечкин подарил клюшку внуку экс-форварда «Вашингтона» Бондры
Александр Овечкин отметился трогательным поступком.
Форвард «Вашингтона» подарил свою клюшку внуку бывшего нападающего «Кэпиталз» Петера Бондры.
Овечкин забросил 877-й гол в НХЛ в матче с «Виннипегом» прошлой ночью и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. Россиянину осталось 17 шайб.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Это хоккей!»
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