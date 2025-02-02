У «Автомобилиста» 10 побед подряд. Команда идет 2-й в Восточной конференции

«Автомобилист» не проигрывает с начала января.

Екатеринбуржцы обыграли «Ладу» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Это 10-я победа команды Николая Заварухина подряд. «Автомобилист » занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков. В следующем матче команда встретится с «Куньлунем» на выезде 4 февраля.