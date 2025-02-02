У «Автомобилиста» 10 побед подряд. Команда идет 2-й в Восточной конференции
«Автомобилист» не проигрывает с начала января.
Екатеринбуржцы обыграли «Ладу» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Это 10-я победа команды Николая Заварухина подряд.
«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков. В следующем матче команда встретится с «Куньлунем» на выезде 4 февраля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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