Овечкин о 4:5 с «Виннипегом»: «Битва двух лучших команд, тяжелый матч. У «Вашингтона» было много моментов в 3-м периоде»

Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Виннипега».

В матче лидеров Восточной и Западной конференций победу в овертайме со счетом 5:4 одержали «Джетс». 39-летний капитан «Кэпиталс» забросил шайбу и перевел игру в дополнительное время.

«Играли две лучшие команды, и это была битва. Тяжелый матч для обеих команд. В третьем периоде у нас было много моментов, но мы ушли в овертайм и проиграли.

Хорошая игра, было здорово», – сказал форвард «Вашингтона » Александр Овечкин .

Овечкин против «Виннипега»: 24-й гол в сезоне, 5 хитов (в том числе 2 подряд за 4 секунды), 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 14:09