«Для миллионов – любимый клуб. Для других – занозонька». Фанаты «Спартака» вывесили баннер в матче против СКА с отсылкой к песне «Матушка»
Болельщики «Спартака» вывесили баннер с отсылкой к песне «Матушка» в игре со СКА.
Команда под руководством Алексея Жамнова принимает петербургский клуб (0:1, первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Болельщики «Спартака» вывесили баннер с надписью: «Для миллионов – любимый клуб. Для других – занозонька».
Фраза является отсылкой к песне Татьяны Куртуковой «Матушка», в которой есть строчка: «Матушка-земля, белая березонька. Для меня – Святая Русь, для других – занозонька».
Фото: t.me/Righthanded78
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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