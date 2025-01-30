«Для миллионов – любимый клуб. Для других – занозонька». Фанаты «Спартака» вывесили баннер в матче против СКА с отсылкой к песне «Матушка»

Болельщики «Спартака» вывесили баннер с отсылкой к песне «Матушка» в игре со СКА.

Команда под руководством Алексея Жамнова принимает петербургский клуб (0:1 , первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Болельщики «Спартака » вывесили баннер с надписью: «Для миллионов – любимый клуб. Для других – занозонька».

Фраза является отсылкой к песне Татьяны Куртуковой «Матушка», в которой есть строчка: «Матушка-земля, белая березонька. Для меня – Святая Русь, для других – занозонька».

Фото: t.me/Righthanded78