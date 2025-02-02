«Трактор» обыграл «Сочи» в овертайме – 3:2. Дубль с победным голом у Светлакова

«Трактор» обыграл «Сочи» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Челябинске и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2. Две шайбы, включая победную, забросил нападающий Андрей Светлаков .

«Трактор » одержал третью победу в четырех последних играх и укрепил лидерство в Восточной конференции. В активе команды Бенуа Гру – 74 очка после 54 матчей.

«Сочи» потерпел пятое поражение в шести матчах. Команда набрала 36 очков за 51 игру и занимает последнее место на Западе.

Следующий матч челябинцы проведут дома с «Металлургом» 5 февраля. «Сочи » в гостях сыграет с минским «Динамо» 4 февраля.