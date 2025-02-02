«Трактор» обыграл «Сочи» в овертайме – 3:2. Дубль с победным голом у Светлакова
«Трактор» обыграл «Сочи» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Челябинске и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2. Две шайбы, включая победную, забросил нападающий Андрей Светлаков.
«Трактор» одержал третью победу в четырех последних играх и укрепил лидерство в Восточной конференции. В активе команды Бенуа Гру – 74 очка после 54 матчей.
«Сочи» потерпел пятое поражение в шести матчах. Команда набрала 36 очков за 51 игру и занимает последнее место на Западе.
Следующий матч челябинцы проведут дома с «Металлургом» 5 февраля. «Сочи» в гостях сыграет с минским «Динамо» 4 февраля.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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