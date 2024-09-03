Гендиректор «Торпедо» о контрактах со Spar и «Самолетом»: «Привлекая спонсоров, снижаем нагрузку на область. У нас и у КХЛ стоит задача уходить от бюджетного финансирования»

Гендиректор «Торпедо» высказался о контрактах клуба со Spar и «Самолетом».

Спонсорские договоренности с этими компаниями принесут нижегородскому клубу как минимум 120 миллионов рублей.

– Много было сказано о партнерах «Торпедо». Значит ли это, что бюджет команды увеличился, или это просто снимет нагрузку с бюджета?

– У нас и у всей КХЛ стоит задача уходить от бюджетного финансирования. И мы тоже ведем работу в данном направлении, привлекая спонсоров.

Это и правда поможет снизить нагрузку на бюджет Нижегородской области, – заявил генеральный директор «Торпедо » Александр Харламов .