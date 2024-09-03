Гендиректор «Торпедо» о контрактах со Spar и «Самолетом»: «Привлекая спонсоров, снижаем нагрузку на область. У нас и у КХЛ стоит задача уходить от бюджетного финансирования»
Гендиректор «Торпедо» высказался о контрактах клуба со Spar и «Самолетом».
Спонсорские договоренности с этими компаниями принесут нижегородскому клубу как минимум 120 миллионов рублей.
– Много было сказано о партнерах «Торпедо». Значит ли это, что бюджет команды увеличился, или это просто снимет нагрузку с бюджета?
– У нас и у всей КХЛ стоит задача уходить от бюджетного финансирования. И мы тоже ведем работу в данном направлении, привлекая спонсоров.
Это и правда поможет снизить нагрузку на бюджет Нижегородской области, – заявил генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Торпедо»
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