Плющев о календаре КХЛ: «В Москве – одновременно три матча с вывеской. При этом в пятницу в столице в самый кассовый день – нуль игр. Чудное расписание – против болельщика»

Владимир Плющев поделился мыслями относительно расписания матчей в КХЛ.

– Много вопросов вызывает календарь регулярного чемпионата. Последним его публичным критиком стал главный тренер «Магнитки» Андрей Разин во время дальневосточного турне.

– Календарь – это фундамент лиги, можно сказать, ее конституция, основной закон.

Если этот фундамент трещит по всем швам, в первую очередь у тренеров – головная боль. У хоккеистов с болельщиками – тоже. Как и у национального хоккея в целом.

– Эта боль есть?

– У нас тренеры повязаны по рукам и ногам штрафами, но все равно критика пробивается. Это показатель.

Не нужно лететь на Дальний Восток, чтобы увидеть проблемы нынешнего календаря. Вчера вечером в Москве – одновременно три матча с вывеской, «Спартак » – СКА, «Динамо » – «Торпедо» и ЦСКА – «Северсталь».

При этом в пятницу в столице в самый кассовый день – нуль матчей, как и во вторник со средой. Чудное расписание – против болельщика, причем так почти весь сезон.

Та же «Металлург» летит на Дальний Восток дважды в чемпионате, а, например, «Ак Барс » – лишь раз, получив во Владивостоке и Хабаровске спаренные игры.

Между тем Магнитогорск и Казань – исторические лидеры Восточной конференции, прямые конкуренты.

О каких равных возможностях может идти речь, если «Металлург » – в заведомо невыгодных условиях? – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.