Плющев о календаре КХЛ: «В Москве – одновременно три матча с вывеской. При этом в пятницу в столице в самый кассовый день – нуль игр. Чудное расписание – против болельщика»
– Много вопросов вызывает календарь регулярного чемпионата. Последним его публичным критиком стал главный тренер «Магнитки» Андрей Разин во время дальневосточного турне.
– Календарь – это фундамент лиги, можно сказать, ее конституция, основной закон.
Если этот фундамент трещит по всем швам, в первую очередь у тренеров – головная боль. У хоккеистов с болельщиками – тоже. Как и у национального хоккея в целом.
– Эта боль есть?
– У нас тренеры повязаны по рукам и ногам штрафами, но все равно критика пробивается. Это показатель.
Не нужно лететь на Дальний Восток, чтобы увидеть проблемы нынешнего календаря. Вчера вечером в Москве – одновременно три матча с вывеской, «Спартак» – СКА, «Динамо» – «Торпедо» и ЦСКА – «Северсталь».
При этом в пятницу в столице в самый кассовый день – нуль матчей, как и во вторник со средой. Чудное расписание – против болельщика, причем так почти весь сезон.
Та же «Металлург» летит на Дальний Восток дважды в чемпионате, а, например, «Ак Барс» – лишь раз, получив во Владивостоке и Хабаровске спаренные игры.
Между тем Магнитогорск и Казань – исторические лидеры Восточной конференции, прямые конкуренты.
О каких равных возможностях может идти речь, если «Металлург» – в заведомо невыгодных условиях? – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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