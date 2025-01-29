Герин о травме Капризова: «Даже на 60% своей формы он лучше большинства в НХЛ. С Кириллом в составе «Миннесота» гораздо сильнее»

Билл Герин высоко оценил значение Кирилла Капризова для «Миннесоты».

Ранее сообщалось , что российский нападающий перенесет операцию и пропустит минимум 4 недели.

«Кирилл очень расстроен. Он настоящий командный игрок. Он понимает, что даже с этой травмой, скорее всего, смог бы выходить на лед и помогать команде, но ему это не нравится.

Даже на 60% своей формы он лучше большинства игроков в лиге, но хочет быть готовым на 100% и помочь нам продлить сезон как можно дольше. И я с ним полностью согласен.

Давайте говорить прямо – с Кириллом в составе мы гораздо сильнее. Это факт, с которым невозможно спорить. Но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы справимся с этой ситуацией.

Мы хорошая команда, особенно когда играем в свой хоккей, и у нас все будет в порядке», – сказал генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин .

Всего в нынешнем сезоне Кирилл Капризов провел 37 игр и набрал 52 (23+29) очка.