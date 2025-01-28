Хэмилтон забил 150 голов в 823 матчах в НХЛ. Среди действующих защитников быстрее это сделали лишь Бернс, Карлссон и Йоси
Дуги Хэмилтон забил 150-й гол в НХЛ.
Защитник «Нью-Джерси» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:4).
Этот гол стал для 31-летнего канадца 150-м в лиге. На его счету на данный момент 495 (150+345) баллов в 823 матчах в НХЛ.
Быстрее Хэмилтона отметки в 150 голов среди действующих защитников достигли лишь трое – это Брент Бернс (820 матчей), Эрик Карлссон (808) и Роман Йоси (799).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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