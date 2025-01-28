Хэмилтон забил 150 голов в 823 матчах в НХЛ. Среди действующих защитников быстрее это сделали лишь Бернс, Карлссон и Йоси

Дуги Хэмилтон забил 150-й гол в НХЛ.

Защитник «Нью-Джерси » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:4).

Этот гол стал для 31-летнего канадца 150-м в лиге. На его счету на данный момент 495 (150+345) баллов в 823 матчах в НХЛ.

Быстрее Хэмилтона отметки в 150 голов среди действующих защитников достигли лишь трое – это Брент Бернс (820 матчей), Эрик Карлссон (808) и Роман Йоси (799).