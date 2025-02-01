Владимир Крикунов: «Украина ничего не решает. Что американцы скажут французику Тардифу, такое решение и будет принято по сборной России»

Владимир Крикунов высказался о письме Минспорта Украины в ИИХФ.

Министерство молодежи и спорта Украины попросило ИИХФ продлить недопуск России и Беларуси.

«Украина ничего не решает, их призыв не помешает нашему допуску, если будет принято такое решение.

Сейчас решают американцы. Что они скажут этому французику Тардифу , такое решение и будет принято по сборной России.

А украинцы могут сколько угодно писать кляузы, им это не поможет», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.