Владимир Крикунов: «Украина ничего не решает. Что американцы скажут французику Тардифу, такое решение и будет принято по сборной России»
Владимир Крикунов высказался о письме Минспорта Украины в ИИХФ.
Министерство молодежи и спорта Украины попросило ИИХФ продлить недопуск России и Беларуси.
«Украина ничего не решает, их призыв не помешает нашему допуску, если будет принято такое решение.
Сейчас решают американцы. Что они скажут этому французику Тардифу, такое решение и будет принято по сборной России.
А украинцы могут сколько угодно писать кляузы, им это не поможет», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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