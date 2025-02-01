«Рейнджерс» в 4-й раз за 20 лет выменяли игрока, набиравшего 100+ очков за сезон. До Джей Ти Миллера были Сен-Луи, Эрик Стаал и Патрик Кэйн

«Рейнджерс» в 4-й раз за 20 лет выменяли игрока, набиравшего 100+ очков за сезон.

Сегодня стало известно, что клуб из Нью-Йорка получил форварда Джей Ти Миллера в сделке с «Ванкувером».

31-летний американец имеет в активе сезон со 100+ очками. В прошлом сезоне он установил личный бомбардирский рекорд в регулярке – 103 (37+66) балла в 81 игре.

За последние 20 лет «Рейнджерс» в 4-й раз выменяли игрока, хотя бы однажды в карьере набиравшего 100 очков за сезон.

Ранее это были Мартен Сен-Луи (перешел по ходу сезона-2013/14), Эрик Стаал (по ходу сезона-2015/16) и Патрик Кэйн (по ходу сезона-2022/23). При этом только Миллеру удалось достичь такой отметки в сезоне, предшествовавшем обмену.

Отметим, что Сен-Луи в итоге провел в «Рейнджерс» еще один сезон (2014/15), а Стаал и Кэйн, выменянные с истекающими контрактами, не задержались в команде и ушли в качестве свободных агентов. Соглашение Миллера с кэпхитом 8 миллионов долларов рассчитано до 2030 года.

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