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  • Форвард «Виннипега» Шайфли сделал 9-й хет-трик в НХЛ в матче с «Флоридой». В истории клуба их больше лишь у Ковальчука – 11
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Форвард «Виннипега» Шайфли сделал 9-й хет-трик в НХЛ в матче с «Флоридой». В истории клуба их больше лишь у Ковальчука – 11

Марк Шайфли сделал девятый хет-трик в НХЛ.

«Виннипег» обыграл «Флориду» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли забросил три шайбы в ворота соперника в этой игре.

Для него это первый хет-трик в сезоне и девятый в карьере в НХЛ (все – в составе «Виннипега»). Больше хет-триков в истории клуба сделал только Илья Ковальчук (11). Илья играл за «Атланту», которая позже перебралась в Виннипег.

В нынешнем сезоне Шайфли набрал 24 (12+12) очка в 19 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВиннипег
logoНХЛ
logoМарк Шайфли
logoФлорида
logoИлья Ковальчук
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