Форвард «Виннипега» Шайфли сделал 9-й хет-трик в НХЛ в матче с «Флоридой». В истории клуба их больше лишь у Ковальчука – 11
Марк Шайфли сделал девятый хет-трик в НХЛ.
«Виннипег» обыграл «Флориду» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли забросил три шайбы в ворота соперника в этой игре.
Для него это первый хет-трик в сезоне и девятый в карьере в НХЛ (все – в составе «Виннипега»). Больше хет-триков в истории клуба сделал только Илья Ковальчук (11). Илья играл за «Атланту», которая позже перебралась в Виннипег.
В нынешнем сезоне Шайфли набрал 24 (12+12) очка в 19 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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