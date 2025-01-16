Макдэвид – 6-й действующий хоккеист с 60 очками в 9 сезонах подряд. Столько же их у Драйзайтля, Марнера, Маршанда, Шайфли и Кэйна
Коннор Макдэвид преодолел отсечку в 60 очков в этом сезоне НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:3).
Таким образом, в активе канадца теперь 62 (19+43) балла в 41 игре чемпионата.
Коннор Макдэвид стал шестым действующим хоккеистом, который набрал минимум 60 очков в девяти сезонах подряд. Для него эта серия началась с сезона-2016/17.
Также девять сезонов с такой статистикой в активе имеют Леон Драйзайтль (с сезона-2016/17 по сезон-2024/25), Митч Марнер (с сезона-2016/17 по сезон-2024/25), Брэд Маршанд (с сезона-2015/16 по сезон-2023/24), Марк Шайфли (с сезона-2015/16 по сезон-2023/24) и Патрик Кэйн (с сезона-2013/14 по сезон-2021/22).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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