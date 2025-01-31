КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Ладу», «Авангард» победил «Барыс», «Куньлунь» проиграл «Сочи»
«Авангард» победил «Барыс» (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» обыграл «Ладу» (3:1), «Куньлунь» проиграл «Сочи» (2:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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