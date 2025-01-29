Немчинов о Кузьменко: «Очень талантливый игрок уровня НХЛ, ему всего 28. Надо знать ситуацию, почему он так резко сдал. Может, есть какие-то факторы, о которых мы не знаем»
Сергей Немчинов высказался об игре Андрея Кузьменко.
Форвард «Калгари» в этом сезоне набрал 15 (4+11) очков в 37 матчах. В прошлом регулярном чемпионате Кузьменко заработал 25 (14+11) баллов за результативность в 29 играх за «Флеймс».
«Конечно, надо знать ситуацию, почему Андрей так резко сдал в игре. Может, есть какие-то факторы, о которых мы не знаем.
Он очень талантливый игрок уровня НХЛ, ему всего 28 лет. Он доказал, что может там играть.
У него есть контракт за океаном, и, наверное, он думает, как ему вернуться на прежний уровень», – сказал бывший игрок клубов НХЛ Сергей Немчинов.
Кузьменко сделал передачу в игре с «Вашингтоном». У форварда «Калгари» 1 бросок в створ при полезности «минус 2» за 16:23 на льду
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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