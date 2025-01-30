«Ак Барс» будет претендовать на Кузьменко, если форвард вернется в Россию («Бизнес Online»)

«Ак Барсу» интересен нападающий Андрей Кузьменко.

Как сообщает «Бизнес Online», «Ак Барс » будет в числе претендентов на форварда «Калгари », если он вернется в Россию.

Срок соглашения 28-летнего нападающего с зарплатой 5,5 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

В этом сезоне Андрей Кузьменко набрал 15 (4+11) очков в 37 играх НХЛ .

Ранее сообщалось , что форвард интересен «Авангарду» и СКА.