«Ак Барс» будет претендовать на Кузьменко, если форвард вернется в Россию («Бизнес Online»)
«Ак Барсу» интересен нападающий Андрей Кузьменко.
Как сообщает «Бизнес Online», «Ак Барс» будет в числе претендентов на форварда «Калгари», если он вернется в Россию.
Срок соглашения 28-летнего нападающего с зарплатой 5,5 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.
В этом сезоне Андрей Кузьменко набрал 15 (4+11) очков в 37 играх НХЛ.
Ранее сообщалось, что форвард интересен «Авангарду» и СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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