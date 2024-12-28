Вратарь Дорожко перейдет в СКА из «Витязя» в результате обмена
«Витязь» обменяет вратаря Максима Дорожко в СКА.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Дорожко выступает за «Витязь» с 2022 года. В этом сезоне 26-летний вратарь провел 29 матчей, отражая 92,5% бросков по воротам при коэффициенте надежности 2,67.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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