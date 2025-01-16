Десятков о победе над «Сочи»: «Витязь» создал достаточно моментов, чтобы решить исход матча раньше. Соперник самоотверженно оборонялся, вратарь держал их в игре»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги игры с «Сочи».

Подмосковный клуб одержал победу в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1 ОТ).

«Начну с благодарности в адрес болельщиков, которые на протяжении долгого тяжелого периода для команды были с нами. Пусть дворец и не был заполнен, но это были истинные фанаты, которые переживают за команду, и мы им благодарны.

Игра сложилась тяжело для нас – создали достаточно моментов, чтобы решить исход матча в более ранний срок. Но соперник умело и самоотверженно оборонялся, вратарь держал их в игре. Было много большинства, забили один гол, хотя могли больше. Тут уж, как говорится, не до жиру.

Сошли с этого скользкого пути, слава богу, оттолкнулись – надеемся, что дальше будем только наращивать [обороты]. У нас выходят травмированные игроки – вроде бы с Максом Дорожко все не так страшно, берем его с собой в поездку и надеемся, что в какой-то из игр он будет задействован. Так что в будущее смотрим с оптимизмом», – сказал Десятков.