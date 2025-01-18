Сергачев пропустит матч против «Сент-Луиса» из-за травмы
Михаил Сергачев получил травму нижней части тела.
Защитник «Юты» пропустит матч против «Сент-Луиса».
Главный тренер клуба Андре Туриньи сообщил, что игрок может вернуться в состав со дня на день.
В нынешнем сезоне Михаил Сергачев набрал 30 (8+22) очков в 44 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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