Сергачев пропустит матч против «Сент-Луиса» из-за травмы

Михаил Сергачев получил травму нижней части тела.

Защитник «Юты» пропустит матч против «Сент-Луиса».

Главный тренер клуба Андре Туриньи сообщил, что игрок может вернуться в состав со дня на день.

В нынешнем сезоне Михаил Сергачев набрал 30 (8+22) очков в 44 играх.