Сетдиков об адаптации в «Барысе»: «Легионером себя ни в коем случае не чувствую. Астана – отличный город, летать приходится меньше, чем в той же «Сибири»

Никита Сетдиков не чувствует себя легионером в Казахстане.

Форвард «Барыса» сделал хет-трик в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:3 ОТ).

– Ваш хет-трик позволил «Барысу» завершить серию поражений. Гора с плеч?

– Я не сказал бы, что у нас ничего не получалось в проигранных встречах, да и наше место в турнирной таблице не отражает качество игры казахстанской команды. Практически все игры были равными, не хватало одного-двух голов и правильных концовок, в которых молодые команды нередко теряют очки.

Вообще в «Барысе» интересная и дружная команда, сплав казахстанских игроков и российских. Много молодых ребят, которые растут и в будущем принесут победы и «Барысу», и сборной Казахстана.

– То есть легионером себя не чувствуете?

– Ни в коем случае. Зашел в команду ближе к середине сезона, меня, как и других ребят, отлично приняли.

Чаще играю в звене с Иваном Николишиным и Кириллом Савицким, но в матче с «Сибирью» забивал в большинстве с передач Роман Старченко – опытнейшего форварда, легенды «Барыса» и, как его называют, «Капитан Казахстан». Это показательно – у нас все помогают друг другу.

– В Казахстане и его столице уже адаптировались?

– Астана – отличный город, чувствую себя как дома. Сразу же привез сюда жену и дочку, которая с удовольствием ходит в местный садик.

В плане хоккея тоже все в порядке. Заметил, что в «Барысе» приходится летать меньше, чем в той же «Сибири », не говоря уж о командах Дальнего Востока, – сказал Сетдиков .