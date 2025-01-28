Сушинский о том, что арбитрам нужно оберегать звезд КХЛ: «Как это должно выглядеть? Судья будет рядом ездить? У нас не дают так жестко играть, как в НХЛ. Хорошие силовые нужно поощрять»
Он прокомментировал разговоры о том, что арбитры должны больше защищать звездных игроков КХЛ.
– Как вы относитесь к таким разговорам? Кто-то говорит о том, что за определенными игроками может идти охота.
– Ну, охота не то слово. Никто никогда не хочет нанести кому-то серьезную травму. Да, можно запугать жесткой игрой, но никогда не нанести жесткую травму.
Даже когда идет удар в спину, это все равно игровой момент. Нет цели нанести травму, так получается.
– То есть вы не за то, чтобы судьи оберегали звездных игроков?
– А как это должно выглядеть? Судья будет рядом с ними ездить?
– Возможно. Также жестче судить нарушения на таких игроках.
– Смотрите, у нас судьи не дают так жестко играть, как это происходит в НХЛ. Там это намного жестче: и на пятачке дают бороться, и стычки разные.
Жесткость должна быть другая. Хорошие силовые приемы должны поощрять. Да, бывают сильные силовые приемы, некоторые приводят к травмам. Но он по правилам, а травма может быть вследствие неудачного падения. А за хороший силовой прием давать удаление...
Вспомним, прошлый сезон, момент Зыкова с Радуловым. Чистый силовой прием. Стечение обстоятельств. Не думаю, что Радулов хотел сломать челюсть Зыкову. И ведь тогда не Радулов шел на Зыкова, а наоборот.
И, например, когда идет борьба на пятаке, сложно разглядеть, против кого ты ведешь борьбу, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.
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