Бабаев о травме Кузнецова: «Был нокаут. Но на это не отреагировали, потому что нарушение против игрока СКА. А как в других матчах начинается возня, сразу панику поднимают»

Агент Шуми Бабаев высказался о судействе в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Когда Женю Кузнецова травмировали, это было чистое нарушение, это был нокаут. Но на это почему-то не отреагировали, потому что против игрока СКА было совершено нарушение. А как в других матчах начинается какая-то возня, сразу поднимают панику.

Арбитрам надо немножко начинать судить на другом уровне и оценивать ситуации одинаково. А сейчас одни моменты судят так, а другие – по-другому, и получается перекос.

Но я не думаю, что в лиге много ребят, которые умышленно хотят кого-то травмировать. У нас в принципе уважительно друг к другу относятся.

– Что сейчас не хватает судьям, чтобы работать на другом уровне?

– Думаю, что судьи чуть-чуть не успевают за игрой. Скорость увеличивается, динамика увеличивается, чуть начинают силовую борьбу, и судьи немножко не успевают.

Но руководитель департамента судейства КХЛ , думаю, это поправит, – сказал агент Шуми Бабаев , представляющий интересы форварда СКА Евгения Кузнецова.