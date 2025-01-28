Вайсфельд об ударе Марченко в лицо Ливо: «Мне это очень не понравилось. Целенаправленный удар локтем в голову, лидеру команды. Неэтично»

Леонид Вайсфельд оценил удар локтем в лицо Джошу Ливо.

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев » (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

В конце второго периода нападающий уфимцев Джош Ливо получил удар локтем в лицо от защитника казанцев Алексея Марченко. Сообщается , что у канадца подозрение на сотрясение мозга.

«Я даже прочитал интервью Анвара Гатиятулина, где он сказал, что игроков просили плотнее играть с лидерами.

Что касается Марченко, то там откровенный удар в голову. Для «Салавата Юлаева » очень плохо, что произошла ситуация, в которой Ливо должен был сам себя защищать.

Если у вас в команде есть игрок, который определяет результат, и вы так к этому относитесь, то, кажется, вряд ли можно добиться чего-то большого.

В плей-офф так же будут играть с лидерами? Думаю, что нет. То, что Марченко сделал, мне очень не понравилось.

Выглядело как целенаправленный удар локтем в голову. Тем более – лидера команды. Это, мягко говоря, неэтично», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.