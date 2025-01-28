Дыняк про охоту «Ак Барса» на Ливо: «Нет никакой охоты. Что за бред? В «Салавате», помимо него, играют еще 19 человек»
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В конце второго периода нападающий уфимцев Джош Ливо получил удар локтем в лицо от защитника казанцев Алексея Марченко. Сообщается, что у канадца подозрение на сотрясение мозга.
– У нас впереди еще много игр. Пока мы просто выиграли и радуемся этому.
Теперь пришло время искать ошибки, потому что нельзя было упускать преимущество в две шайбы. Но у нас неплохо сработали бригады большинства и меньшинства.
Ребят можно похвалить за самоотверженность, многие хорошо блокировали броски.
Тот же Кателевский поймал неприятную шайбу рукой. А так, хорошая, боевая игра с накалом, как и в прошлом матче.
– В прессе идет бурление, что была охота на Ливо. Установки такой не было?
– Нет никакой охоты. Что за бред? В «Салавате» же не один Ливо играет. Там, помимо него, еще 19 человек, – сказал нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк.
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