Дыняк про охоту «Ак Барса» на Ливо: «Нет никакой охоты. Что за бред? В «Салавате», помимо него, играют еще 19 человек»

Никита Дыняк ответил, играл ли «Ак Барс» жестко против Джоша Ливо.

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев » (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

В конце второго периода нападающий уфимцев Джош Ливо получил удар локтем в лицо от защитника казанцев Алексея Марченко. Сообщается , что у канадца подозрение на сотрясение мозга.

– У нас впереди еще много игр. Пока мы просто выиграли и радуемся этому.

Теперь пришло время искать ошибки, потому что нельзя было упускать преимущество в две шайбы. Но у нас неплохо сработали бригады большинства и меньшинства.

Ребят можно похвалить за самоотверженность, многие хорошо блокировали броски.

Тот же Кателевский поймал неприятную шайбу рукой. А так, хорошая, боевая игра с накалом, как и в прошлом матче.

– В прессе идет бурление, что была охота на Ливо. Установки такой не было?

– Нет никакой охоты. Что за бред? В «Салавате» же не один Ливо играет. Там, помимо него, еще 19 человек, – сказал нападающий «Ак Барса » Никита Дыняк .