Павел Дедунов: «В СКА нет безразличных: тренерский штаб переживает, руководители – тоже. Никто просто так не уходит из раздевалки. Общаемся. Смотрим друг другу в глаза»
Команда Романа Ротенберга находится на шестой позиции в таблице Западной конференции.
– Неудачи – часть пути, который проходит команда.
Каждый проигрыш может привести к преображению, послужить причиной для прогресса. Мы смотрим на это так: неудачи надо пройти, выдержать и не развалиться.
– Бывают у игроков СКА встречи с руководителями клуба, когда идут неудачные серии?
– В целом, у нас много обсуждений.
Тренерский штаб переживает, руководители – тоже. Никто просто так не уходит из раздевалки. Общаемся. Это не бокс или какой-то вид спорта, где все зависит от тебя.
Одна потеря на льду может перевернуть ход всего матча, привести к поражению команды. Поэтому разговариваем много, стараемся понять, кто где ошибся, как это исправить.
Смотрим друг другу в глаза. В СКА нет безразличных – начиная от руководителей и заканчивая персоналом.
Мы в одной лодке, вместе выигрываем и проигрываем, – сказал нападающий СКА Павел Дедунов.
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