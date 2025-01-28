Павел Дедунов: «В СКА нет безразличных: тренерский штаб переживает, руководители – тоже. Никто просто так не уходит из раздевалки. Общаемся. Смотрим друг другу в глаза»

Павел Дедунов заявил об отсутствии безразличных в СКА.

Команда Романа Ротенберга находится на шестой позиции в таблице Западной конференции.

– Неудачи – часть пути, который проходит команда.

Каждый проигрыш может привести к преображению, послужить причиной для прогресса. Мы смотрим на это так: неудачи надо пройти, выдержать и не развалиться.

– Бывают у игроков СКА встречи с руководителями клуба, когда идут неудачные серии?

– В целом, у нас много обсуждений.

Тренерский штаб переживает, руководители – тоже. Никто просто так не уходит из раздевалки. Общаемся. Это не бокс или какой-то вид спорта, где все зависит от тебя.

Одна потеря на льду может перевернуть ход всего матча, привести к поражению команды. Поэтому разговариваем много, стараемся понять, кто где ошибся, как это исправить.

Смотрим друг другу в глаза. В СКА нет безразличных – начиная от руководителей и заканчивая персоналом.

Мы в одной лодке, вместе выигрываем и проигрываем, – сказал нападающий СКА Павел Дедунов.