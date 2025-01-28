Алексей Шевченко: «Ткачев тренируется по полной программе. Но по каким-то причинам в общую группу «Авангарда» не допускается»
Алексей Шевченко сообщил, что Владимир Ткачев тренируется после травмы.
Нападающий «Авангарда» еще не сыграл ни одного матча за команду в этом сезоне, поскольку продолжает восстановление после разрыва ахилла, полученного в межсезонье.
В прошлом сезоне форвард набрал 75 (20+55) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
«Насколько я знаю, Владимир Ткачев тренируется по полной программе.
Но в общую группу на тренировках он по каким-то причинам не допускается. Подробности мне пока неизвестны: то ли медицинский запрет, то ли тренерский», – написал журналист Алексей Шевченко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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