Алексей Шевченко: «Ткачев тренируется по полной программе. Но по каким-то причинам в общую группу «Авангарда» не допускается»

Алексей Шевченко сообщил, что Владимир Ткачев тренируется после травмы.

Нападающий «Авангарда » еще не сыграл ни одного матча за команду в этом сезоне, поскольку продолжает восстановление после разрыва ахилла, полученного в межсезонье.

В прошлом сезоне форвард набрал 75 (20+55) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

«Насколько я знаю, Владимир Ткачев тренируется по полной программе.

Но в общую группу на тренировках он по каким-то причинам не допускается. Подробности мне пока неизвестны: то ли медицинский запрет, то ли тренерский», – написал журналист Алексей Шевченко .